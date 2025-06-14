Украинская теннисистка рассказала о страхе россиянок перед ней

Украинская теннисистка Александра Олейникова рассказала о взаимоотношениях с россиянками. Цитату приводит Sport24.

По словам спортсменки, теннисистки из России странно на нее реагируют.

«Моя теория такова: меня не знают, но меня боятся. Потому что я злая бандеровка и ем на завтрак российских младенцев», — завила Олейникова.

В декабре прошлого года Олейникову заставили сменить игровую форму из-за поддержки Вооруженных сил Украины. На одежду теннисистки был нанесен адрес сайта для сбора средств на закупку дронов.

Олейникова занимает 202-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе нет титулов на турнирах под эгидой организации.