Россияне для участия в Уимблдоне должны вновь подписать декларацию о нейтралитете

Все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на Уимблдоне-2025, должны подписать декларацию о нейтралитете, как и в прошлом году.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

"Все условия, необходимые для участия для российских и белорусских теннисистов, желающих участвовать в Уимблдоне-2025, такие же, как и в прошлом году", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Уимблдон - один из четырех турниров Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Теннисный турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.

В 2022 году российских и белорусских теннисистов не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация лишили турнир рейтинговых очков. 31 марта 2023 года организаторы Уимблдона - Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета - приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий, в частности им запрещено выражать поддержку проведению СВО в различных формах и получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых государствами.