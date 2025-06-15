Умер трехкратный победитель юниорских турниров Большого шлема Коротков

Трехкратный чемпион СССР по теннису, трехкратный победитель юниорских турниров Большого шлема Владимир Коротков умер на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).

Коротков скончался 14 июня, причины смерти не сообщаются.

Коротков трижды становился чемпионом СССР: в 1977 году в одиночном разряде, в 1964 и 1966 годах - в парном. В 1969 году он стал чемпионом Европы в миксте. На юниорском уровне Коротков победил на трех турнирах Большого шлема - Открытый чемпионат Франции (1965) и дважды Уимблдон (1965, 1966). С 1969 по 1974 год теннисист принял участие в 13 матчах Кубка Дэвиса. Получил звание заслуженного мастера спорта СССР.