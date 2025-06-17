Соболенко призналась, что была «не очень умной» на пресс-конференции

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко восприняла критику за слова про поражение в финале «Ролан Гаррос» — 2025 от американки Кори Гауфф как урок.

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