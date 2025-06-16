Мирра Андреева опустилась на седьмое место в рейтинге WTA

Россиянка Мирра Андреева переместилась с шестого на седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

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Андреева имеет на счету 4 636 очков. Ее обошла американка Мэдисон Киз (4 669), которая на минувшей неделе дошла до полуфинала на турнире в Лондоне. Андреева участия в соревнованиях не принимала.

Лидером мирового рейтинга остается Арина Соболенко из Белоруссии (11 553). В тройку лидеров входят американки Коко Гауфф (8 083) и Джессика Пегула (6 483).

Из россиянок в топ-100 входят Диана Шнайдер (12-е место; 3 216 очков), Екатерина Александрова (18; 2 378), Людмила Самсонова (20; 2 141), Анна Калинская (28; 1 657), Вероника Кудерметова (40; 1 307), Анастасия Потапова (41; 1 299), Анастасия Павлюченкова (54; 1 052), Полина Кудерметова (63; 978), Анна Блинкова (71; 907), Камилла Рахимова (87; 786) и Анастасия Захарова (93; 739).