Маркета Вондроушова обыграла Мэдисон Киз на старте турнира WTA-500 в Берлине

Чемпионка Уимблдона-2023, 164-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Берлине. На старте турнира она обыграла шестую ракетку мира американку Мэдисон Киз. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6.

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. За это время Киз выполнила два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. Вондроушова три раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.