Медведев уверенно обыграл Альтмайера на старте турнира ATP-500 в Галле

11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Даниэля Альмайера (52-й номер рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу российского теннисиста.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Медведев выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Альтмайера пять эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Во втором круге турнира в Галле Медведев сыграет против победителя пары Кентен Алис (Франция) — Бенжамен Бонзи (Франция, Q).