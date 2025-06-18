Зверев прошел во второй круг турнира в Галле

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Галле (Германия). Со счётом 6:2, 6:1 он обыграл американского спортсмена 43-ю ракетку мира Маркоса Гирона.

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Встреча продолжалась 1 час 19 минут. За это время Зверев реализовал три брейк-пойнта из семи возможных, не допустил ни одной двойной ошибки и выполнил девять подач навылет. Гирону удалось подать два эйса. В то же время он допустил две двойные ошибки.

В следующем круге соревнований в Галле Александр Зверев сразится с итальянским теннисистом 46-й ракеткой мира Лоренцо Сонего. Тот ранее одолел немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа.