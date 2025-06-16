Хачанов обыграл Синнера на теннисном турнире в Германии в парном разряде
Российский теннисист Карен Хачанов и американец Алекс Микельсен победили итальянцев Янника Синнера и Лоренцо Сонего в первом круге турнира в Галле (Германия) в парном разряде.
Встреча продлилась 1 час 23 минуты. Хачанов и Микельсен одержали победу со счетом 2:6, 7:5, 10:3. Их следующие соперники определятся позже.
Синнер является первой ракеткой мира в одиночном разряде.
ATP 500. Terra Wortmann Open. Галле (Германия). Трава. Призовой фонд — более 2,5 млн евро
Первый круг. Парный разряд
Карен Хачанов/Алекс Микельсен (Россия/США) — Янник Синнер/Лоренцо Сонего (оба — Италия) — 2:6, 7:5, 10:3