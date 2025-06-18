Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Галле

В Галле (Германия) завершился матч второго круга травяного турнира категории ATP-500 между российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым и французом Кентеном Алисом, занимающим 48-ю строчку мирового рейтинга ATP. Игра закончилась победой россиянина в двух сетах — 6:2, 7:5.

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Встреча продолжалась 1 час 8 минут. За это время Медведев выполнил 10 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. Его соперник выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Соперником Медведева в четвертьфинале соревнований в Галле станет победитель матча Алекс Михельсен (США) — Стефанос Циципас (Греция).