Россиянка Самсонова обыграла третью ракетку мира Пегулу

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Берлине.

В матче второго круга Самсонова за 3 часа 21 минуту одержала победу над третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой со счетом 6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:5).

Следующей соперницей Самсоновой будет победительница матча Аманда Анисимова (США) — Магдалена Френх (Польша).

WTA 500. Berlin Tennis Open by HYLO. Берлин (Германия). Трава. Призовой фонд — более 925 тысяч евро

2‑й круг

Людмила Самсонова (Россия) — Джессика Пегула (США, 3) — 6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:5)