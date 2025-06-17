Ольховский отметил прогресс в российском женском теннисе

Российские теннисистки улучшили свои результаты в последние годы. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Лучшей россиянкой в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) является Мирра Андреева, занимающая седьмое место. В топ-100 также входят Диана Шнайдер (12-е место), Екатерина Александрова (18), Людмила Самсонова (20), Анна Калинская (28), Вероника Кудерметова (40), Анастасия Потапова (41), Анастасия Павлюченкова (54), Полина Кудерметова (63), Анна Блинкова (71), Камилла Рахимова (87) и Анастасия Захарова (93).

"В последнее время наш женский теннис добился значительного прогресса. У нас много молодых интересных теннисисток. Это и Мирра Андреева, и Диана Шнайдер, Анна Калинская и другие. Есть к чему стремиться - когда-то у нас было четыре игрока в первой десятке, но и сейчас у нас много хороших игроков", - сказал Ольховский.