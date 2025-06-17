Дарья Касаткина проиграла в первом круге турнира в Берлине

49-я ракетка мира китайская теннисистка Ван Синьюй вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). На старте соревнований она обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину (16-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

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Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Синьюй выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Касаткиной ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в четвертьфинал турнира в Берлине Ван Синьюй поспорит со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф.