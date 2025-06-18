Ига Швентек назвала свои лучшие матчи в первой половине сезона-2025

Пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, какие свои матчи в сезоне-2025 считает лучшими.

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— Какой матч в этом сезоне ты считаешь своим лучшим?

— О, сложный вопрос. Понятно, что динамика матча во многом зависит и от соперницы…

— Может, матч с Рыбакиной в Париже?

— Из последних — однозначно он. Если бы мне нужно было выбрать, я бы назвала именно это матч. То, как я переломила его ход. Мы обе играли на очень высоком уровне. Елена вышла на корт и показывала практически идеальный теннис. Победа в этом поединке дала мне очень многое — тот матч точно в топе моего личного рейтинга. Думаю, отличными были и матчи с Кэти Бултер на United Cup, и с Мэдисон Киз на Australian Open. Хотя, признаюсь, я его не пересматривала, так что не могу судить по телевизионной картинке. Ещё могу выделить матч с Элиной Свитолиной в Майами. Трудно выбрать один, – приводит слова Швёнтек Sport.pl.