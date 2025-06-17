У россиян мало шансов проявить себя на Уимблдоне

Непродолжительный травяной сезон, кульминация которого приходится на первые две недели июля и Уимблдон, сейчас набирает обороты. Все лидеры нашего мужского тенниса собрались на турнире категории ATP 500 в Галле (Германия).

Карен Хачанов (22-й в рейтинге) появится на кортах в среду. Удачно уже стартовали 11-я ракетка мира Даниил Медведев, который в первом круге обыграл немца Даниэля Альтмайера (6:3, 6:3), и 14-й номер рейтинга Андрей Рублев. Он выбил квалифаера Себастьяна Офнера из Австрии (6:3, 6:4) и одержал свою первую победу на травяном покрытии почти за два года.

Из россиян турнир в Галле трижды - в 1997, 1998, 2002 годах - выигрывал Евгений Кафельников. Но наш самый титулованный теннисист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион "Больших шлемов" пока не видит соотечественников хоть с каким-то трофеем в руках. Для справки: в 2025 году россияне взяли лишь один турнир ATP. Рублев в феврале одержал победу на хардовом "пятисотнике" в Дохе. Медведев и вовсе завоевал последний титул в 2023 году - на грунтовых кортах Рима.

На турнире в Галле Андрей Рублев одержал первую победу на травяном покрытии почти за два года

- Вся наша троица - Медведев, Рублев и Хачанов - уже находится в определенном возрасте. У всех ребят состоявшиеся карьеры. Если говорить о Данииле, то ему необходимы радикальные изменения, чтобы вернуться на прежние позиции, - заявил вице-президент Федерации тенниса России Кафельников на пресс-конференции. - Но мы делаем все возможное, чтобы в мужском теннисе подрастала смена поколений.

Глава ФТР Шамиль Тарпищев также заявил, что сейчас у россиян нет шансов победить на Уимблдоне. Это к тому же не самый успешный для нас "Шлем" в принципе. Единственная чемпионка в одиночном разряде из России - это Мария Шарапова. В 2004 году в финале она обыграла американку Серену Уильямс.