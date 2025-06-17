Медведев и Рублев потерпели поражение на старте парного турнира в Галле

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев завершили выступление в парном разряде на старте турнира серии ATP-500 в Галле (Германия).

© Газета.Ru

В матче первого круга Медведев и Рублев проиграли французской паре Садьо Думбия / Фабьен Ребул. Встреча, которая продолжалась 1 час 56 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), [9:11].

Медведев и Рублев десять раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырех заработанных. На счету их соперников четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.