Шнайдер обыграла Векич на старте турнира в Берлине

Шнайдер обыграла Векич на старте теннисного турнира в Берлине
Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась во второй круг турнира категории WTA 500 в Берлине.
В первом раунде Шнайдер обыграла хорватку Донну Векич со счетом 6:2, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час минут.
В следующем круге россиянка сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой.
WTA 500. Berlin Tennis Open by HYLO. Берлин (Германия). Трава. Призовой фонд — более 925 тысяч евро
1‑й круг
Диана Шнайдер (Россия) — Донна Векич (Хорватия) — 6:2, 6:4