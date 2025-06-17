Шнайдер обыграла Векич на старте турнира в Берлине

Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась во второй круг турнира категории WTA 500 в Берлине.

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В первом раунде Шнайдер обыграла хорватку Донну Векич со счетом 6:2, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час минут.

В следующем круге россиянка сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой.

WTA 500. Berlin Tennis Open by HYLO. Берлин (Германия). Трава. Призовой фонд — более 925 тысяч евро

1‑й круг

Диана Шнайдер (Россия) — Донна Векич (Хорватия) — 6:2, 6:4