Синнер — о переходе на траву: уверяю вас, это не так легко

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опроверг видимость того, что ему легко даётся переход с грунтового покрытия на траву.

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«Это нелегко, уверяю вас, хотя со стороны может казаться иначе. Необходимо время на адаптацию, при этом у вас нет возможности тренироваться столько, сколько вам хотелось бы, прежде чем сыграть первый матч. Поэтому я рад, что проведу хотя бы ещё одну игру на траве перед Уимблдоном — это очень важно для меня. Мы будем делать это день за днём, для меня главное — сохранять спокойствие и сосредоточенность на корте, извлекать максимальную пользу из своей подачи и пытаться доставлять неудобства при приёме», — сказал Синнер в интервью на корте.