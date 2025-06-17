Карлос Алькарас опубликовал пост в честь первой победы на траве в сезоне-2025

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост после первой победы на траве в сезоне-2025. На турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) Алькарас со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграл 86-ю ракетку мира австралийца Адама Уолтона (LL).

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«Режим Алькараса на траве активирован», — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

Следующим соперником Алькараса в Лондоне станет победитель Хауме Мунар из Испании. Напомним, 8 июня Алькарас одержал победу на Открытом чемпионате Франции — 2025. В матче за титул он обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.