Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира WTA-500 в Берлине

11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). На старте турнира она обыграла 33-ю ракетку мира американку Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

© Чемпионат.com

Соревнования в Берлине проходят с 16 по 22 июня. Призовой фонд турнира составляет € 925 661. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.