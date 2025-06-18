Сталкер теннисистки Радукану попытался приобрести билеты на Уимблдон

Мужчина, который преследовал британскую теннисистку Эмму Радукану попытался подать заявку на участие в жеребьёвке по приобретению билетов на Уимблдон — 2025. Об этом сообщили в Sky Sports.

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Личность человека, которому ранее был выдан запрет на приближение к Радукану, была обнаружена системой безопасности Всеанглийского клуба. Его попытка принять участие в розыгрыше была пресечена.

Напомним, в феврале 2025 года Эмма Радукану расплакалась в начале матча второго круга «тысячника» в ОАЭ с Каролиной Муховой. Мужчина к ней подходил дважды к ней вне корта, но избежал судебных разбирательств по решению самой спортсменки.