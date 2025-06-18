Надаль объяснил, почему Синнер проиграл Алькарасу в финале «Ролан Гаррос»

Испанский специалист Тони Надаль прокомментировал финал Открытого чемпионата Франции — 2025 между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

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Он рассказал, какую ошибку совершил итальянец в решающем матче и отметил сильную сторону своего соотечественника.