Карен Хачанов выиграл на старте турнира в Галле

Российский теннисист 22-я ракетка мира Карен Хачанов обыграл представителя Бельгии 49-ю ракетку мира Зизу Бергса в матче первого круга турнира АТР-500 в Галле (Германия). Счёт — 7:5, 6:3.

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Встреча продолжалась 1 час 35 минуты. За это время Хачанов реализовал два брейк-пойнта из трёх возможных, допустил одну двойную ошибку и выполнил три подачи навылет. Бергсу удалось выполнить шесть эйсов. В то же время он допустил шесть двойных ошибок и не реализовал два брейк-пойнта.

В следующем круге соревнований на травяном покрытии Карен Хачанов сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, который был сильнее серба Ласло Джере.