Зверев стал соперником Медведева по полуфиналу турнира в Галле

Представитель Германии Александр Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли в четвертьфинале турнира ATP 500 в немецком Галле.

Зверев, получивший второй номер посева, одержал победу со счетом 6:4, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

За выход в финал Зверев сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым (третий номер посева). Россиянин ведет в личных встречах со счетом 12–7. При этом спортсмены не играли друг с другом с января 2024 года.

ATP 500. Terra Wortmann Open. Галле (Германия). Трава. Призовой фонд — более 2,5 млн евро

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 2) — Флавио Коболли (Италия) — 6:4, 7:6 (8:6)