У Медведева пошла кровь из носа во время матча с Михельсеном в Галле

В эти минуты на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) проходит четвертьфинальный матч между российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым и американцем Алексом Михельсеном, занимающим 33-ю строчку мирового рейтинга ATP. Во втором сете россиянин вызвал на корт врача из‑за назального кровотечения. На момент появления медика Медведев вёл в матче со счетом 6:4, 3:1.

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На момент выхода новости счёт во второй партии 5:2 в пользу Медведева.

Ранее Михельсен и Медведев один раз выходили на корт друг против друга на турнирах уровня ATP. В этом году в матче третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе американский теннисист отказался от продолжения борьбы при счёте 0:2 в первом сете.