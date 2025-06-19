Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Берлине

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Во втором круге она обыграла 112-ю ракетку мира из Швейцарии Ребеку Масарову со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

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Напомним, в среду, 18 июня, матч Соболенко и Масаровой был прерван из-за скользкой травы на корте.

Далее Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Катержина Синякова (Чехия).

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.