Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Галле

Россиянин Карен Хачанов обыграл аргентинца Томаса Этчеверри в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под восьмым номером. Этчеверри не получил номера посева. В матче второго круга аргентинец обыграл российского теннисиста Андрея Рублева. В полуфинале Хачанов сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом (без номера посева), в четвертьфинале победившим первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (1-й номер посева).

Хачанову 29 лет, он занимает 22-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Этчеверри 25 лет, он занимает 63-е место в рейтинге АТР. На его счету нет титулов под эгидой организации. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2023).

Турнир в Галле относится к категории ATP 500 и проводится на травяных кортах. Призовой фонд составляет более €2,5 млн. Действующим победителем соревнований является Синнер. Из россиян турнир трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).