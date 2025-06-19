Бублик сенсационно обыграл первую ракетку мира Синнера

45-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

В матче второго круга Бублик сенсационно обыграл трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера (1) со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Таким образом, Синнер не смог защитить прошлогодний титул чемпиона Галле.

Встреча Бублика с Синнером продлилась 2 часа и 4 минуты. В её рамках Александр 15 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Янника шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

За выход в полуфинал турнира в Галле Бублик сразится с 23-й ракеткой мира из Чехии Томашем Махачем (7).