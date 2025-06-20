Бублик объяснил свою сенсационную победу над первой ракеткой мира

Казахстанский теннисист Александр Бублик после своей сенсационной победы над первой ракеткой мира Янником Синнером во втором кругу турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) объяснил, как добился такого результата, и заявил, что старался играть цепко.

«Покрытие тут очень быстрое – и он давал мне шансы. Я пробил потрясающий форхенд, чтобы сделать брейк в третьем сете. И потом просто подавал. На траве, если проигрываешь подачу, отыграться может быть тяжело. Я не из тех, кто часто отдает свою подачу. Так что я просто подавал и ставил его в неудобные позиции», — поделился он в интервью на корте после матча.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 4 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 6:3, 6:4. Бублик 15 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Синнера шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

В четвертьфинале представитель Казахстана сразится с 23-й ракеткой мира из Чехии Томашем Махачем.

Бублик — казахстанский теннисист, до 2016 года выступавший за Россию. Он — финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде; участник летних Олимпийских игр 2020 и 2024 годов.