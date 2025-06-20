Теннисистка Потапова назвала главную цель в своей карьере

41-я ракетка мира россиская теннисистка Анастасия Потапова ответила на вопрос о главной цели в своей спортивной карьере.

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— Какая Ваша главная цель в карьере?

— Сделать всё на максимум, чтобы ни о чём не жалеть, — написала Потапова в рубрике «вопрос-ответ» на своей странице в телеграм-канале.

24-летняя Потапова — победительница шести турниров WTA (из них три в одиночном разряде); победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2016); финалистка трёх юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2015, Открытый чемпионат Франции — 2016, 2017); бывшая первая ракетка мира в рейтинге ITF среди юниоров.