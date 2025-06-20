Медведев высказался о победе над Михельсеном в Галле

Российский теннисист 11-я ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Алексом Михельсеном (6:4, 6:3) в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

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«Очень рад, как здесь играю. Отличные три матча против тяжёлых соперников (именно на траве). Сегодня опять не было ни одного брейк-пойнта у него, может быть было один раз ровно. Поэтому рад тому, как подавал, тому как играю и надеюсь сыграть ещё лучше», — сказал Медведев в интервью на корте.

Российский теннисист выполнил семь подач навылет. Его соперник не заработал ни одного брейк-пойнта.

Соперником Медведева в полуфинале турнира в Галле станет третья ракетка мира Александр Зверев из Германии.