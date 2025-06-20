Медведев вышел в полуфинал турнира в Германии

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

В матче четвертьфинала турнира российский спортсмен одолел представителя США Алекса Михельсена, который идет на 33-й строчке мирового рейтинга. Встреча, которая продолжалась, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:3.

Медведев семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету его соперника один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал Медведев сразится с победителем противостояния между Флавио Коболли (Италия) и Александром Зверевым (Германия).

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.