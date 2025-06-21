Определились финалистки турнира WTA-250 в Ноттингеме

Сегодня, 21 июня, завершились полуфинальные матчи на турнире категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.

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Теннис. Турнир WTA-250 в Ноттингеме. Финал:

Маккартни Кесслер (США) – Даяна Ястремская (Украина).

В полуфинале турнира Маккартни Кесслер была сильнее словачки Ребекки Шрамковой (6:4, 6:2), а Даяна Ястремская обыграла польскую теннисистку Магду Линетт (6:4, 6:4).

Турнир в Ноттингеме проходит с 16 по 22 июня. Призовой фонд турнира составляет $ 275 тыс. Действующей чемпионкой является британка Кэти Бултер, в прошлогоднем финале обыгравшая чешку Каролину Плишкову. В 2025 году Бултер проиграла Маккартни Кесслер в четвертьфинале.