Бублик вышел в полуфинал турнира в Галле

45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал турнира АТР-500, проходящего в Галле (Германия), одолев в матче 1/4 финала чеха Томаша Махача (23-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

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Матч продлился 1 час 24 минуты. За время игры Бублик сделал 19 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнта. Томаш Махач смог сделать в игре пять эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В полуфинале турнира в Галле Бублик сыграет с победителем встречи между российским теннисистом Кареном Хачановым и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.