У Даниила Медведева во втором матче подряд в Галле потекла кровь из носа

В эти минуты на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) проходит полуфинальный матч между российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым, занимающим третью строчку мирового рейтинга ATP.

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При счёте 4:4 15:15 на подаче Зверева Медведев взял медицинский тайм-аут из-за того, что у него пошла кровь из носа. В Галле с Даниилом это случается второй раз подряд — в четвертьфинале с американцем Алексом Михельсеном россиянин был вынужден остановить матч по аналогичной причине.

На момент написания новости в матче Медведева и Зверева счёт равный — 5:5 в первом сете. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.