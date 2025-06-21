Медведев победил Зверева и впервые с марта 2024 года вышел в финал турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинале турнира категории ATP 500 в немецком Галле. Медведев, получивший третий номер посева, одержал победу со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4.

Зверев был посеян под вторым номером. Встреча продолжалась около трех часов. В первом сете у российского теннисиста пошла кровь из носа, он был вынужден взять медицинский перерыв. За титул Медведев поспорит с победителем матча Карен Хачанов (Россия, восьмой сеяный) — Александр Бублик (Казахстан).

Медведев повел в личных встречах со Зверевым со счетом 13:7. Он выиграл четыре последние встречи с немцем. Медведев дошел до финала турнира под эгидой ATP впервые с марта 2024 года. Тогда россиянин уступил в решающем матче «Мастерса» в Индиан‑Уэллсе испанцу Карлосу Алькарасу.

ATP 500. Terra Wortmann Open. Галле (Германия). Трава. Призовой фонд — более 2,5 млн евро

Полуфинал Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 2) — 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4