Алькарас сыграет с Легечкой в финале теннисного турнира в Лондоне

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл своего соотечественника Роберто Баутиста‑Агута в полуфинале теннисного турнира ATP 500 в Лондоне.

Первый сеяный Алькарас одержал победу со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут.

В финале Алькарас встретится с чехом Иржи Легечкой, обыгравшим второго сеяного британца Джека Дрэйпера.

ATP 500. HSBC Championships. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд — более 2,5 миллиона евро

Полуфиналы

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Роберто Баутиста‑Агут (Испания) — 6:4, 6:4

Иржи Легечка (Чехия) — Джек Дрэйпер (Великобритания, 2) — 6:4, 4:6, 7:5