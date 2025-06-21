Хачанов проиграл Бублику в полуфинале теннисного турнира в Германии

Россиянин Карен Хачанов проиграл представителю Казахстана Александру Бублику в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Бублика, выступающего на турнире без номера посева. Во втором круге он обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Хачанов был посеян на турнире под восьмым номером. В финале Бублик сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (третий номер посева).

Хачанову 29 лет, он занимает 22-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Бублику 27 лет, в рейтинге ATP он занимает 45-ю позицию. В его активе четыре титула ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros в 2025 году.

Турнир в Галле относится к категории ATP 500 и проводится на травяных кортах. Призовой фонд составляет более €2,5 млн. Действующим победителем соревнований является Синнер. Из россиян турнир трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).