Теннисист Медведев поднялся в мировом рейтинге после поражения от Бублика

Российский теннисист Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

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Медведев поднялся с 11-го места на 9-е. Другой россиянин Андрей Рублев остался на 15-й строчке, Карен Хачанов вернулся в топ-20, расположившийся на 19-м месте. Лидером остается итальянец Янник Синнер. На второй строчке испанец Карлос Алькарас, на третьей — немец Александр Зверев.

Медведев 22 июня в финале турнира ATP в Галле уступил представителю Казахстана Александру Бублику. Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Бублика.

Медведев 11 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету его соперника 11 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее Медведев пошутил над Бубликом после поражения на финале турнира в Германии.