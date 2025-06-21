Медведев ведет у Бублика 6:0 в личке перед финалом в Галле

Даниил Медведев сыграет с Александром Бубликом в финале турнира ATP 500 в Галле.

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Они встретятся седьмой раз. Россиянин ведет в личных встречах 6:0.

Все встречи:

2024, Мадрид, грунт, четвертый круг – Медведев, 7:6(3), 6:4;

2023, Дубай, хард, второй круг – Медведев, 6:4, 6:2;

2021, Торонто, хард, третий круг – Медведев, 4:6, 6:3, 6:4;

2021, Олимпиада в Токио, хард, первый круг – Медведев, 6:4, 7:6(8);

2021, «Ролан Гаррос», грунт, первый круг – Медведев, 6:3, 6:3, 7:5;

2016, Санкт-Петербург, крытый хард, первый круг – Медведев, 6:4, 6:0.