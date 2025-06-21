Медведев считает, что играл великолепно в полуфинале турнира в Германии

Россиянин Даниил Медведев считает, что показал великолепную игру в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле против представителя Германии Александра Зверева. Комментарий Медведева ТАСС предоставила пресс-служба ATP.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4 в пользу Медведева.

"Я играл великолепно, очень доволен своим уровнем. Матч был очень равным и мог закончиться в пользу любого, к счастью, лучше оказался я. Это мой первый финал за 15 месяцев, завтра мне просто надо быть лучшим. Не важно, кто будет соперником, я готов к любому, буду играть на победу", - сказал Медведев.

В финале Медведев сыграет с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым и представителем Казахстана Александром Бубликом.