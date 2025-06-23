Людмила Самсонова снялась с турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова снялась с травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В матче первого круга она должна была встретиться с Катержиной Синяковой из Чехии.

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Ранне Самсонова не смогла пробиться в финал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче 1/2 финала она уступила китаянке Ван Синьюй (Q) со счётом 4:6, 1:6.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич. Отметим, что в рамках текущего розыгрыша Диана и Донна встречаются друг с другом уже в первом круге.