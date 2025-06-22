Медведев не смог обыграть Бублика и взять новый титул - первый за два года

Российский теннисист, 11-я ракетка мира Даниил Медведев впервые в карьере проиграл экс-соотечественнику, 45-му номеру рейтинга Александру Бублику, который с 2016 года представляет Казахстан. Бублик оказался сильнее в финале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) - 6:3, 7:6 (7:4). Хотя обоим игрокам титул был необходим как воздух.

Последний из своих 20 трофеев Медведев завоевал в мае 2023 года в Риме, а в финал на уровне ATP вышел впервые с марта 2024-го, когда боролся за титул в Индиан-Уэллсе. Для Бублика это был первый решающий матч за 16 месяцев.

Вообще в Галле сложилась очень интересная ситуация. В полуфиналы вышли два теннисиста с российским паспортом и два - с российскими корнями. Даниил Медведев играл против немца Саши Зверева, сына советского теннисиста Александра Зверева-старшего, который уехал с семьей в Германию в 90-х. А Карен Хачанов бился с Александром Бубликом. Было понятно, что матчи предстоят напряженные.

Чтобы как-то разрядить атмосферу, АTP попросила полуфиналистов придумать себе прозвища для травяного покрытия. Даниил Медведев назвался ящерицей, потому что эти рептилии любят траву. Бублик - комаром: "Невозможно спать, когда я везде тут летаю. И меня непросто поймать". Зверев выбрал прозвище лев-вегетарианец, а Карен Хачанов - кузнечик.

Интересно, вспоминали они о своих тотемных животных во время игры? Но Медведев держался хладнокровно, даже не реализовав три матчбола на приеме во втором сете, и одержал над третьей ракеткой мира Зверевым четвертую победу подряд - 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4.

А Бублик, уступив стартовую партию, обыграл 22-ю ракетку мира Хачанова - 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Полноценного российского финала не получилось, но разборка Медведев - Бублик точно получилась не менее интересной и интригующей.

Как мы уже говорили, их противостояние было во многом принципиальным. Хотя фаворитом считался Даниил, результат мог быть непредсказуемым. Ведь Бублик сейчас набрал невероятную форму. На недавнем "Ролан Гаррос" он впервые дошел до четвертьфинала, где уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру. А в Галле взял у него реванш, сенсационно выбив итальянца, прошлогоднего чемпиона, во втором круге - 3:6, 6:3, 6:4.

Вот и Медведев признал, что не ориентируется на статистику личных встреч 7:0 в его пользу (6:0 в матчах на уровне ATP-тура).

За все эти матчи Александр лишь один сет взял - в Торонто-2021.

- Когда мы говорим о решающем матче, эти цифры ничего не значат. Финалисты всегда в отличной форме, так что все сведется к тому, кто лучше справится с ключевыми моментами, - сказал Медведев. - Понимаю, что нет другого выбора, кроме как показать свой лучший теннис, если я хочу бороться за титул.

И все же Медведев упустил свой шанс уже в шестом финале подряд. А Бублик взял пятый трофей в карьере и первый с февраля 2024 года, когда он победил в Монпелье. Даниил поздравил чемпиона в своем стиле: облил его шампанским и пожелал удачи на Уимблдоне, который пройдет с 30 июня по 13 июля.

- Саша, надеюсь, на Уимблдоне ты попадешь в часть сетки Синнера или Алькараса (Карлос, кстати, вчера забрал третий турнир подряд: травяной Лондон после грунтовых Рима и "Ролан Гаррос". - Прим. "РГ"). Может получиться сенсация где-то в третьем-четвертом круге. Продолжай в том же духе, - с хитрой улыбкой сказал Медведев на церемонии награждения.

Бублик тоже много шутил, например, про проклятье Медведева, которое наконец-то снял. Но ценность и значимость этой победы для всей карьеры Саши намного больше.

- Тяжело говорить. После прошлого Уимблдона и до этого лета у меня был очень сложный период. Я был близок к тому, чтобы все бросить, потому что теннис не приносил мне удовольствия. Но я пообещал тренеру, что продолжу тренировки, а уже после Уимблдона мы примем решение, брать ли перерыв на несколько месяцев. И вот теперь такое происходит. У меня слов нет, - сказал Бублик, который не сдержал слез после матчбола.

Уимблдон

Александр Бублик точно будет сеяным игроком на Уимблдоне-2025. Посев на турнирах "Большого шлема" получают 32 теннисиста. За счет победы на "пятисотнике" в Галле Саша вернется в топ-30.

Что касается Даниила Медведева, то он снова окажется в топ-10 - поднимется на девятое место. Однако его целью было попасть в топ-8 посева травяного "мэйджора", чтобы при жеребьевке получить более простую сетку. Трофей в Галле мог помочь. Только при таком раскладе россиянину хватило бы очков, чтобы обойти датчанина Хольгера Руне.