Даниил Медведев высказался о том, что выиграл 12 из 14 последних матчей со Зверевым

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём значительном преимуществе в противостоянии с немцем Александром Зверевым.

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Россиянин выиграл 12 из последних 14 очных встреч игроков.