Даниил Медведев: хорошо играю на этой неделе и хочу продолжить на Уимблдоне

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от выступления на Уимблдоне-2025 после выхода в финал турнира АТР-500 в немецком Галле.

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– Уимблдон уже появляется на горизонте. Насколько выход в финал турнира в Галле даёт вам дополнительную уверенность перед стартом главного травяного турнира «Большого шлема»? – Дело даже не в финале. Просто я правда хорошо играю на этой неделе и хочу продолжить это на Уимблдоне. Два последних сезона я неплохо играл на турнире и в этом году тоже планирую играть не хуже. Мне нравится трава, я обыгрывал многих топ-игроков на этом покрытии. За последние два года, наверно, только не смог обыграть Карлоса (улыбается), – сказал Медведев в микст-зоне турнира в Галле.

Турнир мужского одиночного разряда Уимблдона-2025 пройдёт с 30 июня по 13 июля.