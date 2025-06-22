Бублик обратился к Медведеву после победы на турнире в Галле

Представитель Казахстана Александр Бублик на церемонии награждения по окончании теннисного турнира в Галле (Германия) пошутил, что ему казалось, будто он обречен всё время играть с россиянином Даниилом Медведевым и проигрывать ему.

В воскресенье Бублик обыграл Медведева в финале турнира в Галле — 6:3, 7:6 (7:4). Для казахстанца эта первая победа над россиянином за семь матчей на турнирах ATP.

— Во‑первых, Даниил, я, кажется, обречен играть с тобой вечно, и я никогда раньше не выигрывал у тебя даже сет. А сегодня я рад, что победил тебя наконец. Ты великий чемпион, желаю тебе большого успеха. Побеждать тебя — это честь для меня.