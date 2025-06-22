Уроженка России поругалась с соперницей на турнире в Германии

Греческая теннисистка Мария Саккари и представительница Казахстана Юлия Путинцева поругались во время послематчевого рукопожатия на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бад-Хомбурге (Германия).

Встреча, которая продолжалась 2 часа 26 минут, завершилась со счетом 7:5, 7:6 (8:6) в пользу Саккари. В следующем круге она сыграет с победителем в паре Екатерина Александрова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Греческой теннисистке не понравилось, что Путинцева неохотно протянула ей руку и призвала ее смотреть в глаза человеку. На это представительница Казахстана саркастически поклонилась, сказав «большое спасибо». Из-за музыки на арене в трансляцию попал лишь эпизод, где Саккари говорит Путинцевой «тебя никто не любит».

30-летняя Путинцева сменила гражданство с российского на казахстанское в 2012 году.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.