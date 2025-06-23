Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира в Бад-Хомбурге

43-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте соревнований она уступила Катержине Синяковой из Чехии (78-я в рейтинге) со счётом 6:7 (4:7), 5:7.

© Чемпионат.com

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. В её рамках Кудерметова пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Синяковой четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Далее Катержина Синякова встретится с первой сеяной — Джессикой Пегулой из США.