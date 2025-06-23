Хольгер Руне продает свои сломанные ракетки за полмиллиона рублей

Восьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне открыл собственный интернет-магазин, в котором выставил на продажу личный инвентарь, теннисную форму, а также прочие памятные сувениры.

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Наиболее дорогим товаром в магазине Руне являются две сломанные ракетки, их цена — € 6 тыс. (около 540 тыс. рублей). Также имеются целые ракетки в трёх экземплярах, они стоят дешевле — € 5 тыс. (около 450 тыс. рублей). Отмечается, что все ракетки подписаны лично Хольгером.

Меньше чем за день существования проекта были распроданы все предметы одежды, выставленные на сайте. Среди товаров были подписанные футболки, комплекты формы с матчей, а также кепки.