Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира в Бад‑Хомбурге

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 500 в Бад‑Хомбурге (Германия).

На старте турнира Шнайдер проиграла хорватке Донне Векич в двух сетах — 3:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

Во втором круге Векич встретится с представительницей Чехии Линдой Носковой.

WTA 500. Bad Homburg Open. Бад‑Хомбург (Германия). Трава. Призовой фонд — более миллиона долларов

Первый круг

Донна Векич (Хорватия) — Диана Шнайдер (Россия, 6) — 6:3, 6:3