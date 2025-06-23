Российская теннисистка Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира в Бад‑Хомбурге
Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 500 в Бад‑Хомбурге (Германия).
На старте турнира Шнайдер проиграла хорватке Донне Векич в двух сетах — 3:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.
Во втором круге Векич встретится с представительницей Чехии Линдой Носковой.
WTA 500. Bad Homburg Open. Бад‑Хомбург (Германия). Трава. Призовой фонд — более миллиона долларов
Первый круг
Донна Векич (Хорватия) — Диана Шнайдер (Россия, 6) — 6:3, 6:3